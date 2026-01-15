Opel implementa i nuovi fari adattivi Intelli-Lux HD sull'Astra

HQ

Durante il Salone dell'Auto di Bruxelles 2026, Opel ha presentato alcune delle nuove caratteristiche che saranno implementate nei suoi nuovi modelli di auto. La nuova Opel Astra e la Opel Astra Sports Tourer sono dotate di fari adattivi Intelli-Lux HD, una tecnologia LED antiriflesso con oltre 5.000 elementi, rafforzando l'impegno di Opel per la sicurezza. Questa tecnologia, un'evoluzione del noto Intelli-Lux presente nei modelli Opel precedenti, ha esattamente 51.200 elementi luminosi, ovvero 25.600 per faro, permettendo una migliore distribuzione della luce e prevenendo abbagliamenti fastidiosi e pericolosi.

Per essere più tecnici, secondo studi scientifici, a una velocità di 80 km/h, gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati tra 30 e 40 metri prima rispetto ai fari alogeni convenzionali. Come evoluzione della tecnologia esistente, mantiene tutte le funzioni automatiche di Intelli-Light, inclusi abbaglianti urbani e rurali, luci di curva e luci per maltempo, tutte migliorate.

Come se non bastasse, la tecnologia dell'illuminazione automatica protegge anche il conducente, grazie a un sistema di riconoscimento dei segnali stradali, che modifica l'intensità della luce per evitare che la riflessione dei segnali stradali incroci il conducente. Inoltre, vale la pena notare l'inclusione della "modalità turista", capace di adattare l'illuminazione anche per i paesi in cui si guida a sinistra. Tutto ciò è implementato naturalmente nei sistemi esistenti dell'Astra, così i famosi "Opel Blitz" e "Opel Vizor", che compaiono sul retro e davanti del veicolo, sono permanentemente illuminati.

Naturalmente, le innovazioni nell'illuminazione automobilistica non sono spesso abbastanza discusse o sottolineate, ma si apprezza che questi progressi vengano considerati per prevenire incidenti. Hai mai notato tutte queste caratteristiche?