OpenAI annulla l'accordo con il Pentagono dopo che Trump ha tagliato i rapporti con Anthropic

OpenAI ha raggiunto un accordo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per fornire sistemi di intelligenza artificiale per reti militari classificate, poche ore dopo che Donald Trump ha ordinato alle agenzie federali di smettere di utilizzare tecnologie della società rivale Anthropic. Questo pone OpenAI al centro di una crescente disputa tra la Casa Bianca e alcune parti dell'industria tecnologica sull'uso militare dell'intelligenza artificiale.

Il capo esecutivo Sam Altman ha dichiarato che l'accordo include garanzie rigorose, vietando l'uso dei modelli OpenAI per la sorveglianza di massa interna o armi autonome capaci di uccidere senza supervisione umana. L'accordo segue il crollo dei colloqui tra Anthropic e Pentagono, dopo che l'azienda si è rifiutata di allentare le restrizioni etiche riguardo al suo sistema Claude AI.

Lo scontro è degenerato quando Donald Trump ha annunciato su Truth Social che le agenzie dovrebbero "cessare immediatamente" di utilizzare i servizi di Anthropic. Sebbene OpenAI insista che i suoi principi rimangano intatti, l'episodio ha messo in luce profonde divisioni all'interno del settore dell'IA...