OpenAI annuncia un film d'animazione generato dall'intelligenza artificiale chiamato Critterz

Ci siamo, gente. Si parla di "morte" di Hollywood e si sta diffondendo su Twitter e nei cinema, poiché OpenAI ha annunciato che sta aiutando con la creazione di un film generato dall'intelligenza artificiale chiamato Critterz.

Secondo il Wall Street Journal, Critterz è un'opportunità per OpenAI di dimostrare che può utilizzare la sua tecnologia per realizzare film più velocemente ed economicamente rispetto alle tradizionali produzioni hollywoodiane. Il film punta a terminare la produzione in nove mesi e debuttare a Cannes. La sua sceneggiatura è stata scritta dalle persone dietro Paddington in Perù, i doppiatori sono stati scelti e quindi l'unica cosa che sembra essere completamente AI sono le immagini, che proverranno dall'arte che viene inserita in Chat GPT 5 e altri modelli di immagini.

Con l'arte che viene presa, ci si chiede se questo aprirà un altro barattolo di vermi del copyright per i proprietari del modello di intelligenza artificiale, ma se si rivelerà un successo, siamo sicuri che altri film come Critterz si dirigeranno verso di noi. Con un budget di soli 30 milioni di dollari, questo film è dieci volte più economico di alcuni grandi successi hollywoodiani, eppure dovremo aspettare e vedere se l'intelligenza artificiale è davvero a un punto in cui può creare un lungometraggio avvincente.