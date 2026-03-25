OpenAI chiude lo strumento di creazione video Sora e Disney annulla l'affare da 1 miliardo di dollari

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OpenAI, l'azienda dietro il celebre ChatGPT, sta chiudendo la sua piattaforma di creazione video con IA Sora. L'azienda ha annunciato la fine di Sora proprio ieri sera, ringraziando la sua base utenti per aver partecipato e assicurandoli che ci sono piani in corso per preservare ciò che le persone hanno prodotto usando Sora.

Dopo la chiusura di Sora, è stato rivelato da The Holllywood Reporter che Disney si stava ritirando dal suo investimento di 1 miliardo di dollari con OpenAI. Non sorprende che questo accordo si sia basato molto su Sora, dato che il modello avrebbe ottenuto il permesso di utilizzare personaggi Disney di Star Wars, Marvel e altre proprietà intellettuali. Se Sora sta per chiudere, però, possiamo capire perché Disney non voglia spendere 1 miliardo di dollari per essa.

Questo non significa che Disney stia rinunciando all'IA, né significa la fine dei video di slam generati dall'IA che vedrai sul tuo feed. Elon Musk ha già rilasciato una dichiarazione dicendo che sta "raddoppiando la punta" e che la prossima uscita della piattaforma video di Grok, Imagine, sarà "epica."

Quindi, chi spera ogni giorno che la bolla dell'IA scoppi potrebbe essere contento di sapere che una grande piattaforma video è finita, ma chi vuole ancora generare scompiglianza può farlo facilmente tramite altre piattaforme.