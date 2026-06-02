OpenAI è stata lanciata in causa per aver presumibilmente fornito informazioni utili a sparatori scolastiche e altri criminali

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In un evento piuttosto sorprendente e storico, lo Stato della Florida è diventato ufficialmente il primo stato degli Stati Uniti a intraprendere azioni legali contro il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI, tutto sulla motivazione che l'azienda ha ingannato gli utenti, avrebbe aiutato bambini in attività di autolesionismo e fornito informazioni a sparatori scolastici e altri criminali.

Secondo Sky News, la causa è stata intentata dal procuratore generale della Florida James Uthmeier, che ha menzionato che "le persone stanno subendo male, i genitori vengono ingannati e devono pagare per questo."

La causa utilizza esempi recenti come la sparatoria avvenuta in un'università di Tallahassee nel 2025, per cui ChatGPT avrebbe aiutato le persone che hanno commesso gli atti violenti. Uthmeier parla di questo evento e cita persino il CEO di OpenAI, Sam Altman, affermando quanto segue: "OpenAI e Altman hanno ignorato gli avvisi di sicurezza interni ed esterni, messo i bambini a grande rischio e permesso a un prodotto pericoloso di raggiungere milioni di floridiani."

OpenAI naturalmente cerca di difendersi affermando che "ChatGPT è uno strumento a uso generale utilizzato da centinaia di milioni di persone ogni giorno per scopi legittimi", aggiungendo che, pur lavorando per migliorare le sue procedure di sicurezza, le affermazioni che la tecnologia viene usata per "abilitare la violenza in modo significativo" sono inaccurate.

Tuttavia, questa situazione è solo parte della pressione che l'industria dell'IA sta iniziando ad affrontare, con la nota avvocatessa per i diritti umani Erin Brockovich che ha recentemente preso di mira l'industria del ballooning.