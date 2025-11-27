OpenAI ha bisogno di molta più liquidità per restare in attività

HQ

OpenAI ha bisogno di molta energia per il suo funzionamento, attualmente si è impegnato a noleggiare server con una capacità combinata di 36 Gigawatt, principalmente da Microsoft e Amazon.

In un recente rapporto della banca, HSBC ha esaminato più da vicino l'economia di tutto ciò che il Financial Times ha letto, e ha giunto a conclusioni interessanti.

OpenAI ha deciso di spendere 1,8 trilioni di dollari, portando a una fattura di 620 miliardi di dollari all'anno, nonostante l'analisi preveda che OpenAI potrà utilizzare solo un terzo dell'energia a loro disposizione.

I problemi sorgono nonostante HSBC stia utilizzando uno scenario estremamente migliore, tra cui il 44% dell'intera popolazione mondiale utilizza il proprio prodotto - anche se escludendo la Cina, che fornisce una base utenti di 3 miliardi di persone, quasi 4 volte il numero attuale - in cinque anni, e con il 10% di abbonamenti, il doppio del numero attuale, e non meno importante, Profitto del 2% dalla pubblicità digitale, attualmente molto vicino allo 0%.

Questo approccio molto positivo al reddito non si avvicina nemmeno lontanamente al pareggio, con la previsione di una perdita annua di quasi 18 miliardi di dollari nel 2030.

Questo lascia la raccolta fondi su scala gigantesca come unico modo praticabile per restare a galla – nonostante i ricavi dell'IA siano stimati a 129 miliardi di dollari per le vendite ai consumatori e 386 miliardi di dollari dalle imprese nel 2023. Ma con costi operativi enormi, e xAI e Anthropic che guadagnano quote significative, anche escludendo completamente Google dai calcoli.

La cosa principale è che i costi di noleggio dei server di OpenAI saranno di 792 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, per poi esplover a 1,4 trilioni di dollari dal 2030 al 2033. Questo è rappresentato dalle proiezioni rese pubbliche da OpenAI tre settimane fa. In totale, mancano almeno 207 miliardi di dollari dai fogli di calcolo, indipendentemente da quanto ottimista possa essere realizzata una cornice.

