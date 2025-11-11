OpenAI perde il primo processo al mondo per furto di musica da parte dell'intelligenza artificiale

HQ

Tramite lo studio legale tecnologico tedesco Vossius abbiamo appreso che il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera si è pronunciato a favore di GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, la controparte tedesca di RIAA negli Stati Uniti, in un caso riguardante nove canzoni che sono state oggetto di violazione del copyright.

Il nocciolo del caso è ChatGPT che, su richiesta, è stato in grado di riprodurre il ritornello e le prime due strofe delle canzoni in questione.

La corte ha stabilito che il modo in cui gli LLM, Large Language Models funzionano a livello di base, può essere classificato come riproduzione in relazione al diritto d'autore all'interno del quadro giuridico della direttiva europea InfoSoc. Il tribunale ha anche rilevato che il data mining utilizzato dall'IA generativa non era esente dalle norme esistenti, poiché l'IA generativa utilizza ancora e talvolta riproduce completamente i dati su cui è addestrata.

Si tratta di una violazione diretta della direttiva sul mercato unico digitale europeo, che afferma che tale utilizzo richiede una licenza da parte del creatore originale. OpenAI ha contro-sostenuto che l'ultima versione, GPT5, ha contromisure integrate per evitare la riproduzione diretta, ma il tribunale ha sottolineato che l'output fornito da ChatGPT costituisce ancora una riproduzione pubblica e che la selezione dei dati di addestramento gioca un ruolo fondamentale.

Sia RIAA negli Stati Uniti che KODA in Danimarca sono attualmente impegnate in cause legali identiche non solo contro OpenAI, ma anche contro SUNO e servizi simili, con le date dei tribunali non ancora ufficiali.