OpenAI rivede l'accordo con il Pentagono dopo le reazioni negative

HQ

OpenAI ha modificato il suo accordo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a seguito delle critiche riguardo al potenziale utilizzo dei suoi strumenti di IA in operazioni militari classificate. L'amministratore delegato Sam Altman ha dichiarato che l'azienda proibirebbe esplicitamente l'uso dei suoi sistemi per la sorveglianza interna degli americani e richiederebbe ulteriori modifiche contrattuali prima che agenzie di intelligence come la NSA possano utilizzare la tecnologia.

L'accordo originale è emerso dopo tensioni tra il Pentagono e la rivale Anthropic, il cui modello di IA Claude era stato collegato a preoccupazioni riguardo alla sorveglianza e alle armi autonome. Altman ha riconosciuto che OpenAI è andata troppo rapidamente nell'annunciare il suo accordo, definendo il lancio "opportunistico e approssimativo."

La reazione negativa ha avuto effetti visibili. La società di dati Sensor Tower ha riportato un forte aumento delle disinstallazioni di ChatGPT dopo l'annuncio, mentre Claude di Anthropic è salito in cima alla classifica dell'App Store di Apple. L'episodio ha riacceso il dibattito su come l'IA viene impiegata in guerra e sull'equilibrio di potere tra aziende tecnologiche private e l'esercito statunitense...