Operaio muore dopo essere rimasto intrappolato sotto una torre medievale crollata vicino al Colosseo di Roma

HQ

Un operaio edile rumeno intrappolato per 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti , una torre medievale nel centro di Roma, è morto, hanno detto martedì le autorità.

Parti della torre, alta 29 metri (95 piedi ), situata a pochi passi dal Colosseo, , sono crollate lunedì mattina, con un secondo crollo parziale avvenuto 90 minuti dopo mentre i vigili del fuoco erano già sul posto, come hanno mostrato i video sui social media.

Le squadre di emergenza sono riuscite a tirare fuori il lavoratore nella tarda serata di lunedì, ma ha subito arresto cardiaco ed è stato dichiarato morto all'inizio di martedì, secondo l'ospedale. La vittima è stata identificata come Octav Stroici , ha confermato il ministero degli Esteri rumeno in una dichiarazione su X, esprimendo le condoglianze alla sua famiglia.

Un secondo lavoratore rumeno è stato soccorso subito dopo il primo crollo e rimane ricoverato in ospedale con gravi ferite alla testa, mentre altri due hanno riportato ferite lievi. Nessun vigile del fuoco è rimasto ferito.

Torre storica in restauro

La Torre dei Conti, costruita all'inizio del XIII secolo da papa Innocenzo III per la sua famiglia, era una volta una delle strutture più alte di Roma (originariamente il doppio della sua altezza attuale) prima che i terremoti del XIV e XVII secolo costringessero a demolizioni parziali.

La torre, chiusa dal 2006, era in fase di ristrutturazione nell'ambito di un progetto quadriennale finanziato dall'UE per convertirla in un museo e in uno spazio per conferenze. Il sito, lungo via dei Fori Imperiali, rimane transennato.

Il primo ministro italiano Giorgia Melon i ha espresso le sue condoglianze, mentre i funzionari hanno confermato che sono in corso valutazioni strutturali per determinare la stabilità della torre rimanente.