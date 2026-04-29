Operation Trauma Front, la seconda stagione di Rainbow Six Mobile, è ora in onda

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Rainbow Six Mobile, lo sparatutto tattico in prima persona per dispositivi mobili del famoso franchise Ubisoft, è stato lanciato lo scorso febbraio come titolo free-to-play per dispositivi iOS e Android, e da allora le cose sono andate piuttosto bene. Ora presenta la sua seconda stagione in-game, Operation Trauma Front, che dovrebbe rendere le cose un po' più... 'personale'.

Operation Trauma Front si concentra su round più brevi con una nuova modalità a tempo limitato e l'aggiunta di incontri 1v1. Introduce anche un nuovo operatore, una nuova mappa, code di matchmaking rinnovate e nuove funzionalità in-game, come la scelta del punto di respawn.

La nuova mappa, chiamata "House", sarà il palcoscenico centrale della stagione, mentre il nuovo agente, Doc, si unirà alla difesa come agente di supporto. Ha una pistola a dardi che può rianimare i compagni a terra o potenziarli da lontano. Può anche rianimarsi da solo, quindi sarà un'opzione piuttosto interessante quando si assembla la squadra. Doc sarà disponibile come parte del nuovo Battle Pass.

Infine, ci saranno eventi nel fine settimana e, nelle settimane 4 e 5, The Vault si aprirà per l'evento Toxic Fog, permettendo ai giocatori di sbloccare gli oggetti cosmetici Epidemic per Ash (dall'Operazione Toxic Fog). Con questo evento a tempo limitato, i giocatori avranno una nuova opportunità di ottenere oggetti delle stagioni precedenti prima del lancio ufficiale.

Proverai Operation Trauma Front su Rainbow Six Mobile ?