Operazione Rising Lion: Israele chiama l'Iran un'operazione come un'antica profezia biblica

Le ultime notizie su Israele e Iran . L'ultima offensiva di Israele contro l'Iran è stata ufficialmente chiamata "Operazione Leone Nascente", e ora sappiamo che questo è un titolo tratto da un passaggio della Bibbia ebraica che evoca la forza nazionale e la vittoria.

L'espressione proviene dal versetto 23:24 del Libro dei Numeri nella Bibbia: "Ecco, il popolo si alzerà come un grande leone, e si innalzerà come un giovane leone; non si sdraierà finché non avrà mangiato della preda, e berrà il sangue degli uccisi".

Il governo ha pubblicato l'immagine di una nota posta dal Primo Ministro al Muro Occidentale, citando un versetto che paragona il popolo a un leone che si alza per la battaglia. Il simbolismo sembra allinearsi con il messaggio strategico del paese durante un periodo di accresciuta tensione regionale.