Opinione | Le agenzie di stampa sono riluttanti a etichettare il video dell'intelligenza artificiale di Trump per quello che è: il presidente che caga sull'America

Durante il fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripostato un video generato dall'intelligenza artificiale che lo mostra mentre pilota un jet da combattimento e sgancia "liquido marrone" sui manifestanti, una clip che da allora ha suscitato un ampio dibattito su Internet.

Il video, originariamente creato da un account meme su X, ritrae il presidente Donald Trump che indossa una corona e si libra al ritmo della colonna sonora di "Danger Zone" di Top Gun, mentre rilascia quelle che sono chiaramente destinate ad essere feci sulle città americane.

Per chi non conoscesse il contesto che c'è dietro, il post ha coinciso con le proteste nazionali "No Kings", dove migliaia di persone hanno manifestato contro la retorica sempre più autoritaria di Trump (che, in passato, si è definito un re su Truth Social).

La maggior parte dell'attenzione inizialmente è andata al video stesso. Eppure, ora, alcuni si stanno concentrando meno sulla clip e più su come i principali media l'hanno trattata, riluttanti a etichettare il video dell'intelligenza artificiale di Trump per quello che è: il presidente che caga sull'America.

Alcuni esempi (tramite 404 Media) includono The New York Times, The Guardian, ABC, CNN e NBC, tra gli altri. Invece, usavano eufemismi come "liquido marrone", "fango marrone", "sostanze marroni", "esplosioni di materia marrone" o "liquami grezzi".

Sorge spontanea la domanda: perché è così difficile per i media chiamare le cose con il loro nome? L'emittente indipendente 404media lo riassume perfettamente:

"Capisco che alcuni di questi venerati organi di stampa possano essere titubanti nell'usare una parola come 'cacca' nei loro titoli, e posso anche ammettere che è da molto, molto tempo che un redattore mi dice che non posso usare una parolaccia in un titolo".

"Ho dovuto cercare per vedere se l'avesse detto davvero, e quello che ho trovato è stato questo: fonti di notizie attendibili troppo spaventate per chiamare cacca finta... cacca finta. Non si tratta davvero della parola 'cacca', si tratta di essere in grado di descrivere accuratamente ciò che vediamo".

"Un'abilità essenziale quando quasi tutto ciò che è online è progettato per farci arrabbiare, ingannare o fuorviare. L'intelligenza artificiale continua ad essere l'estetica del fascismo: veloce, facile, brutta. Quando perdiamo la capacità di chiamare le cose con il loro nome, perdiamo molto di più della semplice possibilità di fare una battuta sulla cacca".

Cosa ne pensi dell'intera situazione?





Le proteste.

La risposta di Trump alle proteste.

Il modo in cui i media ne hanno parlato.



Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.