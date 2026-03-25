Opinione: The Crimson Crossroads - Una delle uscite AAA più confuse e bizzarre nella storia dei videogiochi

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Crimson Desert, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, è finalmente arrivato. Il 19 marzo alle 23:00 CET, in un orario piuttosto insolito e obbligatorio su tutte le piattaforme, Pearl Abyss ha finalmente aperto le porte del suo vasto mondo aperto di Pywel, permettendo ai giocatori di esplorarlo nei panni di Kliff, il protagonista principale. Tuttavia, quando arrivò quell'ora, le prime recensioni da parte della stampa e dei critici erano già state pubblicate da un giorno intero, compresa la mia, e già dimostravano che questo non era il titolo che avrebbe cambiato tutto nel genere. O almeno, così sembrava cinque giorni fa, al momento della stesura.

Ma non andiamo troppo avanti. Ora che tutti gli embargo e gli impegni sono scaduti, permettetemi di parlare un po' del processo di recensione del gioco. Senza entrare troppo nei dettagli, posso dirti che avevo poco meno di due settimane per giocare al gioco per la mia recensione. Sarebbe durato qualche giorno in più, ma una patch pre-lancio della versione stampa (la prima di diverse) mi ha costretto a cancellare i file di salvataggio e ricominciare da zero. Nonostante questo ostacolo, il periodo di revisione sarebbe stato sufficiente e confortevole per la maggior parte dei giochi... ma totalmente insufficiente per la portata di questo. Inoltre, essere il primo a mettere piede in un mondo nuovo — e in cui c'è a malapena il contesto per comprenderne i misteri o ciò che ti viene richiesto per progredire — è stato un processo piuttosto impegnativo, sia in termini di tempo che di pazienza.

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Fortunatamente, tutti noi tester europei eravamo in contatto tra noi e con i membri di Pearl Abyss tramite un canale privato, dove evidenziammo sia le questioni più urgenti del gioco sia offrivamo consigli su come continuare a progredire e completare la storia. Devo dire che questo canale, oltre a essere un punto d'incontro per i giocatori coinvolti nel processo di recensione, ha anche servito da banco di prova per molti degli aggiustamenti che stanno arrivando (e arriveranno) nel gioco. Più che critici, eravamo tester del gioco, ed è per questo che credo che ora, cinque giorni dopo, la maggior parte delle recensioni di lancio del gioco, compresa la mia, siano diventate obsolete.

Con problemi risolti riguardo ai controlli, all'interazione con gli oggetti, all'equilibrio nei combattimenti contro i boss, una riprogettazione del sistema di stoccaggio e una massiccia espansione dell'inventario del personaggio (per me, il miglioramento principale dell'esperienza), e l'aggiunta di una serie di punti di viaggio rapido, l'esperienza attuale è diametralmente diversa da quella vista durante il processo di recensione. E tutti questi problemi sono stati corretti nel corso di tre aggiornamenti durante il primo weekend del gioco. Incredibile... E molto strana.

Quello che mi fa torcere il naso verso questi cambiamenti — sia chiaro, importanti e più che graditi — è come abbiano potuto essere implementati così rapidamente nel gioco senza capire se ciò influisse davvero sull'esperienza complessiva. È come se Pearl Abyss avesse detto: "Giusto, siamo d'accordo con tutte le critiche, con tutti i feedback; Ti daremo subito tutto quello che vuoi." Nessuno se n'era accorto prima? Non suggerisce forse una certa mancanza di direzione nel gioco? Perché se inizi ad aggiungere punti di teletrasporto dove prima non ce n'erano, gran parte di quell'esplorazione—che era uno dei pilastri del gioco prima del lancio—si sfoca. Ad esempio, al campo della Gilda dei Mercanti Goldleaf ci sono due Nexus dell'Abisso separati da 200 gradini. È un'aggiunta frettolosa e goffa.

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Il problema della mancanza di direzione, tra l'altro, è stato recentemente portato all'attenzione pubblica, a seguito di una presunta fuga di conversazioni e commenti da parte di membri attuali ed ex membri del team di sviluppo Crimson Desert, in cui parlavano di una cultura dello sviluppo di 'tossicità positiva', in cui nessuno sottolineava la mancanza di direzione o i problemi strutturali che il gioco stava accumulando. Questo, senza ancora una conferma ufficiale (e il post rimosso da Reddit), sarebbe supportato dalla palese mancanza di coerenza nella storia del gioco, uno dei suoi punti deboli, perché sarebbe stato aggiunto all'ultimo minuto. Potrebbe anche essere collegato alla mancanza di un piano di lavoro, avendo dovuto effettuare un rapido esercizio di controllo danni dopo che asset creati dalla GenAI sono stati scoperti nel gioco, ma in questo caso darò loro il beneficio del dubbio e supporrò che fosse una goccia nell'oceano che è il loro gigantesco mondo aperto.

Non mi lamento che Pearl Abyss sia andato così in fretta da rendere obsolete tutte le recensioni di lancio Crimson Desert, ed è proprio quello che è successo. Al contrario, accoglio con favore il fatto che abbiano reagito (così) rapidamente e affrontato le questioni più urgenti per la comunità in crescita del gioco, che ora supera i tre milioni di giocatori.

Ora è un candidato al GOTY? Secondo me, no. È un'esperienza migliore, senza dubbio, ma non un videogioco migliore. Ora è molto meno duro per i nuovi giocatori, e la curva di difficoltà è stata visibilmente attenuata, ma soffre ancora di una disconnessione troppo grande tra le varie parti.

E ora arriva il mio ultimo pensiero, motivo per cui ho intitolato questo articolo 'Il Crocevia Cremisi'. Una parte di me è contenta che il feedback diretto sia arrivato così rapidamente alle scrivanie degli sviluppatori. Nel clima attuale, è un caso unico di reazione positiva, e forse è per questo che resto a vedere dove vuole andare Kliff in questo Pywel in continuo cambiamento. Ma ho anche alcune preoccupazioni, perché se questo gioco - che ora sta facendo di tutto per accontentare i fan, rilasciando patch quasi quotidianamente con cambiamenti nel gameplay e vedendo le sue vendite schizzare alle stelle - raggiunge davvero la soglia del successo... Come influenzerà lo sviluppo futuro dei titoli single-player nello stesso genere? Altri team con budget più piccoli, o addirittura simili, seguiranno la loro roadmap per i propri titoli? Suppongo che presto, forse una volta terminato il trimestre finanziario e la polvere si sarà posata, vedremo se questo potrebbe essere un modello da replicare in futuro.