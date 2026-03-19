Oppo Reno 15 Pro 5G

Nei modelli di smartphone, una versione 'pro' o 'ultra' di solito significa che ottieni un telefono più grande e migliore rispetto al modello normale. Tuttavia, nel caso della serie Oppo Reno 15, l'Oppo Reno 15 Pro è in realtà molto più piccolo rispetto alla sua controparte normale. Con una modesta lunghezza di 6,32", questo è un telefono delle dimensioni di un iPhone 17 o di un Google Pixel 10a. Solo che questa volta non è la versione più economica di un telefono, ma in realtà quella più premium. Com'è l'Oppo Reno 15 Pro in uso quotidiano e potrebbe essere interessante per chi ama i telefoni più piccoli?

Con 6,32", l'Oppo Reno 15 Pro è molto più piccolo rispetto ai telefoni che ho usato negli ultimi anni. Soprattutto rispetto ai telefoni pieghevoli che ho testato. Le mie prime impressioni sul telefono erano quindi principalmente sulle dimensioni. È subito evidente che il Reno 15 Pro è molto comodo e facile da impugnare, pesando solo 187 grammi. Ho anche trovato molto facile da mettere e tirare fuori dalla tasca. Inoltre, la dimensione ridotta rende molto facile usare il telefono con una sola mano, senza sforzi dovuti al movimento del pollice sullo schermo o perché il peso lo rendeva pesante.

Per quanto riguarda l'aspetto, la combinazione di dimensioni divertenti e compatte, bordi metallici piatti e un effetto giocoso blu aurora sul retro funziona perfettamente insieme. Mi dà un'atmosfera giocosa in generale, e mi piace. Inoltre, il modulo fotocamera sul retro non sporge molto, il che lo rende facile da appoggiare su una superficie piana e mantiene il telefono facilmente bilanciato in mano. Con una dimensione più piccola di solito arriva una batteria più piccola e una durata minore, ma non in questo caso. Con 6.200 mAh, la batteria del Reno 15 Pro si è dimostrata sufficiente per durare in media circa 1,5 giorni per me. Quindi per fortuna, nessuno svantaggio per il telefono più piccolo lì.

D'altra parte, ho notato che per me personalmente, la taglia più piccola è in realtà un handicap importante. Nell'uso quotidiano, sbaglio spesso le parole, perché le mie dita sono troppo grandi per toccare correttamente la tastiera del telefono. Ho provato a cambiare cose come la dimensione del font e la dimensione del display, ma il problema della tastiera piccola è rimasto. Dopo un po', sono diventato sempre più frustrato dal dover continuamente riscrivere parole sulle app di messaggistica o quando usavo app di IA, ad esempio. Per guardare contenuti o giocare il display più piccolo in realtà non conta molto, è solo la digitazione che conta il problema. Se hai mani più grandi, è qualcosa di cui essere consapevole.

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Per quanto riguarda l'uso del Reno 15 Pro per guardare contenuti, il display stesso è sicuramente un punto forte. Fino a 1.800 nit, il display è molto luminoso in ogni circostanza. I colori sul display AMOLED appaiono profondi e vivaci, e lo scorrimento dell'interfaccia è fluido grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Come ho detto prima, lo schermo più piccolo non toglie nulla alla tua esperienza quando guardi film o serie, né fa molta differenza quando giochi. Il Reno 15 Pro offre semplicemente un'esperienza visiva eccellente, con un display di livello ammiraglia.

Il MediaTek Dimensity 8450 che alimenta il dispositivo si è dimostrato abbastanza veloce per praticamente tutte le app che ho usato. Abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria dati nella versione che ho testato, l'interfaccia, la navigazione nella galleria immagini e il rendering dei video vanno tutti lisci. A margine, l'app galleria immagini di Oppo ora include anche un editor video integrato, che ti permette di selezionare uno o più video e modificarli rapidamente. Puoi fare le solite cose come tagliare, aggiungere testo, sfumate e musica, anche se al momento non può usare l'IA per fare una modifica rapida per te. In ogni caso, le prestazioni della CPU saranno più che sufficienti per gli utenti medi, inclusi i giocatori mobile. Il mio preferito attuale, Brawl Stars, si carica in circa quattro secondi, per esempio.

La qualità della fotocamera della Reno 15 Pro è sicuramente un grande passo avanti rispetto alla normale Oppo Reno 14, che ho recensito l'anno scorso. La ragione principale per scegliere la versione Pro rispetto alla Reno 15 normale o a una vecchia 14 è l'aggiunta di una telefoto molto capace. Nonostante la serie Reno sia di fascia media, questa è la prima Reno in cui sento che le fotocamere offrono quasi la stessa esperienza di una vera ammiraglia. Il sensore principale da 200 megapixel scatta ottime immagini diurne e può anche reggere bene la notte, cosa che non si può dire del sensore ultragrandangolare. Ho usato raramente la fotocamera ultragrandangolare, perché il calo di qualità dell'immagine è semplicemente troppo grande.

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Sono entusiasta della telecamera da 50MP con zoom ottico 3,5x. Mi sono abituato ad avere una telecamera su telefoni premium ed è la cosa che mi manca di più quando provo i midranger che ne hanno uno. Sulla Oppo Reno 15 Pro, la telecamera è in grado di realizzare primi piani e ritratti straordinari delle persone. Inoltre, quando si scattano immagini in natura o di edifici, è molto utile scattare in modo più creativo e aggiunge composizioni interessanti a un'immagine. Il problema che rimane indietro rispetto alle telefoto reali sulle vere ammiraglie è che i soggetti in movimento sono piuttosto difficili da catturare chiaramente. Molte volte che ho usato la telefotocamera, le persone nell'immagine avevano movimenti sfocati. Inoltre, zoomare oltre lo zoom ottico 3,5x porta immediatamente a un peggioramento della qualità con un aumento dell'IA che spesso peggiora solo le cose.

Come per altri telefoni Oppo (e OnePlus), c'è un notevole grado di post-elaborazione AI nelle immagini che scatti. Quando fai una foto, la prima anteprima spesso appare sfocata e spente, ma viene rifinita in una foto utilizzabile in due o tre secondi. Il post-processing aggiunge in modo intelligente nitidezza ai bordi, mette in risalto i toni della pelle e, nel complesso, crea un'immagine pulita. Per quanto riguarda il video, anche il Reno 15 Pro si comporta bene, ancora una volta molto aiutato dall'opzione di usare lo zoom ottico. Tutte le fotocamere sono in grado di scattare in 4K fino a 60fps, inclusa la fotocamera per selfie. Essendo impermeabile IP68/IP69, esiste anche una modalità dedicata pratica per la cattura video subacquea.

La fotocamera selfie da 50 megapixel è in realtà un altro punto forte della fotocamera dell'Oppo Reno 15 Pro, cosa che raramente accade sui telefoni di fascia media. Il motivo è la combinazione di autofocus e campo visivo extra ampio. Con una larghezza fino a 100 gradi, mi ha permesso di scattare foto e video selfie che mostrano molto di più l'ambiente circostante e di includere più persone nell'immagine. Anche se la qualità dell'immagine non è buona come quella del sensore principale, sono riuscito a scattare molte belle foto di vacanza combinando viste mozzafiato con selfie di me e di altri. Su altri telefoni, le persone sarebbero solo parzialmente presenti nell'immagine o apparirebbero deformate perché l'immagine si allunga ai bordi.

Sommati, l'Oppo Reno 15 Pro è un telefono abbastanza convincente. C'è un ottimo display AMOLED, una batteria sorprendentemente buona per un telefono più piccolo e fotocamere che hanno ricevuto notevoli miglioramenti. La fotocamera principale e l'obiettivo teleobiettivo zoom 3.5x offrono buona qualità sia nelle foto che nei video e libertà creativa. Tuttavia, è da evitare di zoomare oltre la portata ottica, perché l'elaborazione dell'IA inizierà a rovinare gravemente le cose. Mi piace molto anche la fotocamera per selfie con il suo campo visivo a 100 gradi, che permette di fare ottimi video e foto selfie di gruppo, e di mostrare di più l'ambiente circostante. Purtroppo, con i suoi 6,32", lo schermo ridotto del telefono è un motivo per cui personalmente non compro mai il Reno 15 Pro, dato che si è rivelato difficile scrivere messaggi e usare app con la tastiera più piccola sullo schermo. Se hai mani più grandi o hai altri motivi per preferire display più grandi, salta questa versione pro e cerca un telefono più grande, come il normale Reno 15, ad esempio. Tuttavia, se ti piacciono davvero i telefoni più piccoli, l'Oppo Reno 15 Pro dovrebbe sicuramente essere nella tua lista da controllare.