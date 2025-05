OpTic Gaming vince l'Halo Championship Series Dallas Open

HQ

OpTic Gaming si sta rivelando un problema nel mondo degli eSport competitivi Halo negli ultimi tempi. L'organizzazione nordamericana è recentemente risultata in testa al Arlington Major, e chiaramente ha un talento per vincere in Texas, dato che ora ha anche portato a casa un trofeo come parte del Dallas Open.

Durante il fine settimana, l'evento si è svolto nell'ambito di DreamHack Dallas, dove Halo Championship Series squadre hanno affrontato molte squadre di livello amatoriale. Come previsto, le organizzazioni HCS si sono rivelate troppo per molti dei non professionisti, motivo per cui il tabellone dei playoff è stato dominato da FaZe Clan, Shopify Rebellion, TSM e OpTic.

OpTic ha preso la strada della maggior resistenza venendo subito buttato giù nel tabellone eliminatorio, dove ha combattuto con le unghie e con i denti per sopravvivere, alla fine ha timbrato il biglietto per il gran finale contro FaZe. Qui, l'allenamento coraggioso di OpTic ha chiaramente dato i suoi frutti quando la squadra ha schiacciato FaZe in modo 4-1, rivendicando il trofeo, $ 60.000 di premio in denaro e una qualificazione diretta al Salt Lake City Major ad agosto e al LVT Halo League che si svolge anche per tutta l'estate.