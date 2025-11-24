OpTic Texas continua la sua dominanza di Call of Duty vincendo il Monster Energy Launch Invitational

HQ

Il primo grande torneo a utilizzare Call of Duty: Black Ops 7 come piattaforma si è concluso durante il fine settimana, con il Monster Energy Launch Invitational che ha visto quasi tutti i roster Call of Duty League presenti, polarizzato anche da cinque squadre Challengers.

Con questo evento ormai ormai in programma, potreste chiedervi chi è uscito in vinta, chi ha sollevato il trofeo e si sta preparando alla stagione 2025/26 della CDL come quello da battere. Non sorprende che i campioni in carica OpTic Texas mantengano quel titolo, poiché l'organizzazione ha vinto l'evento dopo aver superato Still Orgless (una squadra Challengers!) nella finale in un teso 4-3.

Con questo risultato in mente, la domanda ora è come OpTic Texas tradurranno questo successo in prestazioni nella prossima stagione, dato che sono pronti a tentare qualcosa di straordinario dando il via a una campagna in cui una vittoria Championship farà sì che OpTic Texas vincano tre volte (vincitori consecutivi) dopo aver vinto il Modern Warfare III Championship nel 2024 e il Black Ops 6 Championship anche nel 2025.

Pensi che OpTic Texas abbia ciò che serve per diventare un triespaldo?