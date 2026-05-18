OpTic Texas perde per la terza finale consecutiva di un Major di Call of Duty League, mentre Los Angeles Thieves spacca i tornei Major III

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È stato un periodo Major III piuttosto epico della stagione 2026 della Call of Duty League per Los Angeles Thieves, dato che l'organizzazione non ha vinto solo l'evento Minor I poche settimane fa, ma ha anche conquistato anche il titolo Major III più significativo.

Dopo un weekend intenso di azione, i LA Thieves sono riusciti a battere OpTic Texas nella finale, un risultato che è andato 4-3 a favore dei primi e ha visto la squadra texana tornare a casa con il cuore spezzato per il terzo Major consecutivo in questa stagione.

Sì, mentre molti festeggeranno la vittoria di LA Thieves ', altri potrebbero notare la tendenza che OpTic Texas sta mostrando nel fatto che la squadra ha raggiunto la finale di tutti e tre i Major di questa stagione e li ha poi persi, prima contro Paris Gentle Mates, poi contro FaZe Vegas, e ora contro LA Thieves. OpTic supererà finalmente l'ostacolo in Major IV?

Va notato che i problemi di OpTic Texas ' non sono tutti gravi, poiché i risultati costanti mettono la squadra comodamente seconda nella classifica stagionale, con LA Thieves ora quarta. Per quanto riguarda quando vedremo entrambe le squadre, le qualificazioni del Major IV inizieranno il 29 maggio, con un Minor che seguirà all'inizio di giugno e il weekend principale del Major a fine giugno.