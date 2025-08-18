Opus: Prism Peak anteprima hands-on: quando la magia arriva attraverso l'obiettivo della tua fotocamera

HQ

Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ricordo ancora vividamente gran parte del mio Firewatch gameplay. Ma non era solo per il suo stile narrativo unico o per il suo design artistico, in un momento in cui gli indie stavano iniziando a decollare in grande stile, ma non avevano ancora preso piede nel mainstream. Firewatch è stato uno dei titoli che ha aiutato gli sviluppatori indipendenti ad avere il peso che hanno nello spazio generale dei videogiochi nel 2025. E i suoi creatori, dopo, sono praticamente scomparsi dalla mappa.

Fortunatamente, un gioco del genere ha aperto la strada ad altri giochi narrativi da seguire, con le loro storie e temi, nel corso degli anni. Ora Sigono e Shueisha Games ci regalano una nuova storia, carica di emozioni e con una profondità che sembra memorabile, in Opus: Prism Peak. Sono stato in grado di provare una demo di circa 40 minuti prima della sua uscita questo autunno, con solo un paio di scene di gioco e un'introduzione dei suoi personaggi principali, e penso che sia uno di quei titoli semplici ma pieni di sentimento che aiuteranno a combattere il freddo e le giornate uggiose dell'inverno a venire.

Opus: Prism Peak proviene dai creatori della serie Opus (The Day We Found Earth, Rocket of Whispers e Echo of Starsong ), una serie di storie che hanno molta profondità, e devi guardare da vicino per svelare i loro segreti e il vero retroscena. Si tratta di grandi titoli che hanno venduto oltre 13 milioni di copie e ora mirano a toccare ancora più cuori con Prism Peak. È la storia di un uomo in piena crisi di mezza età, separato e senza un progetto di vita, che decide di tornare nella sua città natale per partecipare al funerale del nonno, la sua vera figura genitoriale. È stata questa persona a istruirlo nell'arte della fotografia e a incoraggiarlo a cercare le cose speciali del mondo che ci circonda.

Ma mentre si dirige verso la sua vecchia casa, Eugene quasi investe un'adolescente e insieme finiscono persi nella foresta, in una sorta di luogo magico popolato da spiriti animali, mentre cercano di raggiungere la cima della montagna. Le loro storie, così come i luoghi e i personaggi che le abitano, sembrano essere più intrecciate di quanto sembri. Il tutto è contornato da un'atmosfera di realismo magico che ricorda costantemente Spirited Away, mentre Eugene interagisce con altri personaggi e oggetti, principalmente attraverso la vecchia macchina fotografica dei nonni.

Sembra più una storia lineare che un'avventura rompicapo, e ci sono davvero poche opzioni per perdersi, da quello che ho potuto vedere. L'interfaccia non potrebbe essere più semplice, con solo 2-3 azioni. Tuttavia, la fotografia sembra avere un punto in più, con opzioni per modificare manualmente la velocità dell'otturatore, la messa a fuoco e altro ancora. Il trailer azzarda che si può trovare anche un obiettivo zoom, quindi questa demo ti consente di vedere solo una piccola parte del totale. Ci sono anche materiali di consumo per la fotocamera, come i kit di pulizia, quindi ci sono ancora molte incognite su ciò che Opus: Prism Peak può darci.

La nota stonata (anche se questa è una build di prova iniziale, quindi non sono particolarmente preoccupato) è che il movimento e l'esplorazione della luce sembrano goffi con gli attuali controlli della tastiera. Anche i controlli del controller non funzionavano (cosa che senza dubbio sarà nella versione finale, dato che arriverà anche nella famiglia di console Nintendo Switch ), e in generale i menu e le opzioni per personalizzare l'esperienza hanno ancora del lavoro da fare. Ciò che è veramente importante è che ho trovato delizioso il breve tempo che ho trascorso con Eugene e il suo giovane compagno di viaggio, e penso che questo nuovo gioco della serie Opus sarà di nuovo un successo.