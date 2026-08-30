Ora abbiamo avuto un soulslike in cui giochi come un dinosauro, un nuovo soulslike ti vede giocare come un cane Stray Dog: Nobody Cares pone la domanda: e se Sif non fosse stata la lotta contro il boss più straziante, ma fosse stata davvero la nostra eroina.

Cani grossi o lupi con spade in bocca. Dark Souls ce l'ha fatta, Pokémon l'ha fatto, ma Stray Dog: Nobody Cares si concentra su questa idea in un senso molto più profondo, facendo del cane con una spada in bocca il nostro eroe principale. Secondo Kotaku, Stray Dog: Nobody Cares proviene dagli appassionati soulslike di Parry Frames Studio. Ti vede interpretare un cane randagio salvato da un cavaliere, che deve attraversare un mondo fantastico contaminato per salvare il suo padrone disonorato. Il gioco cita Sekiro: Shadows Die Twice come fonte di ispirazione chiave. Invece di costruire il nostro cane per giocare come vogliamo, sembra che saremo tutti sullo stesso campo, affidandoci a uccisioni furtive e parate ben calibrate per sconfiggere le orde di nemici che si frappono tra il nostro cane e il suo padrone. Non c'è ancora una data di uscita per Stray Dog: Nobody Cares, ma presto ne vedremo altri.