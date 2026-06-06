Ora abbiamo una data di uscita per Stranger Than Heaven

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Sega e RGG Studio sono saliti sul palco al Dolby Theatre di Hollywood per mostrarci un nuovo trailer cinematografico per Stranger Than Heaven, la loro nuova IP che seguirà una storia d'azione e vendetta attraverso tre epoche, ambientata nello stesso mondo di Yakuza/Like a Dragon. Insieme al capo dello studio RGG, Masayoshi Yokoyama, Snoop Dogg è salito sul palcoscenico, avendo un ruolo nella storia della yakuza e della criminalità organizzata giapponese. Quello che non ci aspettavamo di vedere era Tupac, che sarà presente nel gioco grazie a una ricostruzione IA con il permesso della sua famiglia.

Infine, Yokoyama ha annunciato che Stranger Than Heaven sarà rilasciato il 15 gennaio 2027 per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Guarda il trailer che rivela qui sotto il cast completo.