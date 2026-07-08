Ora conosciamo il programma e le tavole rotonde del festival Celsius 232, il principale evento letterario europeo per horror, fantasy e fantascienza

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Manca meno di una settimana l'inizio della quindicesima edizione di Celsius 232, il festival horror, fantasy e fantascienza che si tiene nella città spagnola di Avilés (Asturie), che riunisce alcune delle voci più brillanti del mondo in questi generi. Quello che era iniziato come un raduno di fan e scrittori è cresciuto anno dopo anno fino a affermarsi come uno degli eventi imperdibile nel calendario culturale spagnolo. Scrittori come Joe Abercrombie, Joe Hill, Dmitri Glujovski (creatore della serie Metro), Rhianna Pratchett, Patrick Rothfuss e Brandon Sanderson sono apparsi al Celsius 232 (o sono ospiti abituali).

E questo solo per citare una piccola frazione della sua offerta culturale, perché Celsius ospita anche incontri con la Tolkien Society, parate della 501ª Legione di Star Wars, giochi di ruolo, serie di film... Questi sono giorni per celebrare gli hobby di tutti, sia sulla carta, con i dadi, sullo schermo del cinema o con l'inchiostro da fumetto. E la cosa migliore: tutte le attività ed eventi sono gratuiti.

Quest'anno, 'Celsius 232' accoglierà personalità come

Renee Witterstaetter, Paco Plaza, Chuck Palahniuk, Joe Hill, Grady Hendrix, Jennifer Svedberg-Yen, Joe Abercrombie e l'attore Christopher Lambert, alla prima delle sue due visite confermate in Spagna quest'anno, e gli organizzatori hanno ora condiviso il programma completo, che potete vedere qui.

Per anticipare ciò che ci aspetta, Gamereactor parteciperà per la prima volta a Celsius 232 e vi porterà tutte le ultime notizie dell'evento in diretta, dai panel e le attività con gli ospiti alle interviste individuali con figure di spicco dei mondi fantasy, horror e fantascienza. Restate sintonizzati la prossima settimana se volete saperne di più!