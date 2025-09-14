Ora è ufficiale: Nobuo Uematsu parteciperà al Comic-Con di San Diego a Malaga in un panel di concerti

HQ

Se tu, come fan dei videogiochi, hai ancora bisogno di un motivo in più per giustificare la tua partecipazione al Comic-Con di San Diego a Malaga tra due settimane, oltre a questo gruppo di personalità del mondo dei fumetti, dei film e dei videogiochi (incluso lo stesso "Arnie"), adorerai questo. Proprio oggi è stato ufficializzato (anche se i più astuti hanno già visto uno slittamento nel palinsesto ufficiale qualche settimana fa) dove è stato confermato che Nobuo Uematsu, compositore di alcune delle migliori colonne sonore della storia dei videogiochi, ed eternamente ricordato per le sue musiche nel franchise di Final Fantasy, sarà presente e parteciperà alla convention.

In un pannello noto come "Melodie fantasy: Nobuo Uematsu. Lettura scenica e concerto", il compositore ci accompagnerà per mano e per orecchio in un viaggio musicale attraverso tutta la sua carriera, accompagnato dalla doppiatrice e scrittrice Rie Tozuka. Il panel sarà animato dal pianista spagnolo Elesky e potrai aspettarti di ascoltare molte delle grandi melodie che hanno plasmato la tua infanzia da giocatore.

Gli organizzatori del SDCC Málaga 2025 aggiungono che "La presenza di entrambi gli ospiti non è solo un tributo alla musica dei videogiochi, ma anche una celebrazione di come la sound art possa emozionare, narrare e connettere il pubblico". Il panel si terrà nell'Auditorium 1 della FYCMA, in un orario che sarà confermato nei prossimi giorni.

Partecipereste al Comic-Con di San Diego a Malaga solo per ascoltare il concerto di Nobuo Uetmasu?