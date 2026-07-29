Ora gli incendi boschivi colpiscono l'Europa orientale, con tre vigili del fuoco morti in Grecia

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La quarta ondata di caldo europea di quest'estate è ora in pieno atto e, come previsto, sta già rendendo molto più difficile l'estinzione degli incendi boschivi. Reuters riporta di nuovi incendi che si stanno diffondendo più a est nel continente, con tre vigili del fuoco uccisi in Grecia. Due morirono intrappolati tra due fronti di fuoco a Creta, mentre il terzo fu ucciso combattendo incendi nel Peloponneso, mentre forti venti spingevano le fiamme vicino ai villaggi e alle aree turistiche estive.

Come abbiamo riportato nelle ultime settimane, Spagna e Francia continuano a combattere grandi incendi, anche nelle regioni dove sembravano stabilizzate. Il grande incendio spagnolo Ávila-Madrid è migliorato, ma sono state ordinate nuove evacuazioni a Zamora e un incendio a Castellón rimane fuori controllo dopo aver bruciato più di 10.000 ettari. In Francia, il grande incendio della regione di Bordeaux ha già bruciato 42.000 ettari, con ancora possibili esplosioni di scoppi.

All'interno della nuova ondata, il caldo estremo, la siccità e il vento mantengono il rischio di incendi estremamente e pericolosamente alto in tutta Europa. Spagna e Francia affrontano temperature fino a 41ºC, e le autorità avvertono che anche incendi controllati possono riaccendersi. Dopotutto, la quarta ondata di caldo nel continente rende le foreste più secche e gli incendi più difficili da contenere.