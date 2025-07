"Ora posso dirlo: mi ha trattato in modo diverso": Luka Modrić su Florentino Pérez

HQ

Luka Modrić si è ritirato dal Real Madrid. L'annuncio della sua firma da parte del Milan è imminente, ma prima il 39enne giocatore croato ha concesso un'ultima intervista ai media ufficiali del Real Madrid, ricordando la sua carriera da quando è arrivato nel 2012. Da allora ha giocato 597 partite, vinto 28 titoli, segnato 38 gol e fornito 73 assist.

"Essere il giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli nel più grande club della storia del calcio è qualcosa di impressionante. Ma non è solo questo. Ci sono anche altre cose, come l'affetto della gente", ha detto, prima di parlare del suo rapporto con il presidente del club Florentino Pérez.

"Ora posso dirlo: mi ha trattato in modo diverso, aveva un affetto molto speciale per me. E penso che lo abbia dimostrato nella mia ultima partita, perché non avevo mai visto il presidente piangere prima", spiegando che è stato lui a portare personalmente in squadra, un acquisto dal Tottenham che, all'epoca, molti pensavano non avrebbe funzionato.

"Quando ho visto le foto, è stato allora che ti sei reso conto che questa persona ti ama davvero. Sarò eternamente grato per tutto ciò che ha fatto per me e la mia famiglia".

Mentre la sua ultima partita è stata una deludente sconfitta per 4-0 contro il PSG, dove ha giocato 25 minuti come sostituto, l'allenatore Xabi Alonso è convinto che "non sarà ricordato" da quella partita. "Sarò grato per il resto della mia vita. Sarò sempre un madridista", ha detto Modric.