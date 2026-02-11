Ora potete pre-ordinare Danganronpa 2x2 e è stata confermata un'incredibile edizione limitata

HQ

Danganronpa 2 è uno dei titoli più amati della serie di death game di Kazutaka Kodaka. L'annuncio di un remake di questo gioco, che includeva anche un'ambientazione completamente nuova in cui la storia sarebbe stata diversa, è stata una delle grandi sorprese del Nintendo Direct presentato nel 2025. Anche se non abbiamo ancora una data di uscita specifica oltre il 2026, Spike Chunsoft ha aperto i preordini per il gioco e, di sfuggita, ha colto l'occasione per annunciare la sua nuovissima edizione limitata.

Il Pacchetto Vacanze Psycho Tropical è disponibile per il pre-ordine al prezzo di €140 e, insieme a una copia fisica del gioco, ricevi:



Danganronpa 2x2 OST



Cappello Psico Tropicale Reversibile



Figurine Psycho Tropical Monokuma & Monomi da 3"



Scatola Esterna in stile conchiglia



Inoltre, se preordini dallo store ufficiale Spike Chunsoft su Shopify, riceverai un tag di volo Monokuma esclusivo a doppia faccia e spedizione gratuita.

Come se tutto questo non bastasse, l'edizione Nintendo Switch 2 sarà disponibile completa su cartuccia, senza schede magnetiche!

Metterai le mani su questa edizione limitata di Danganronpa 2x2 ?