Ora puoi acquistare 100 copie di Brink in blocco su Ebay Dobbiamo ammettere che non vediamo davvero chi potrebbe aver bisogno di 100 copie di un titolo Xbox 360 che non è più giocabile.

HQ 14 anni fa, Splash Damage e Bethesda hanno rilasciato il gioco d'azione Brink. Era incentrato sul multiplayer e aveva due fazioni che combattevano su una terra post-apocalittica e allagata nell'ex città paradisiaca di The Ark. È diventato abbastanza popolare su PC nonostante le valutazioni mediocri, mentre è stato bocciato su PlayStation 3 e Xbox 360. Ma se desideri ancora possedere il gioco, ora abbiamo un buon suggerimento. Un utente attento di Resetera ha ora notato che è possibile acquistare 100 copie di Brink tramite Ebay. Sì, 100 giochi in un unico pacchetto. Anche questi non sono falsi, sono tutti originali e il venditore ha una valutazione molto alta con oltre 10.000 vendite completate che indicano che sono legittime. 14 anni fa avresti avuto circa tre Brink per € 150 (circa £ 128), oggi ottieni ben 97 unità in più - quindi cosa stai aspettando? Ebay