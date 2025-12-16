Ora puoi adornare il tuo polso con il tuo felino rosa preferito con il nuovo orologio Pink Panther di Seiko

Seiko ha aggiunto un'altra collaborazione alla sua linea di orologi, questa volta concentrandosi sulla nostra pantera dei cartoni animati preferita. Il Seiko 5 Sports x Pink Panther 38mm è stato realizzato per celebrare il classico del 1963 con Peter Sellers, uscito lo stesso anno dell'orologio 5 Sports.

Con un quadrante rosa con impronte di zampe, lancette bianche e un cinturino in acciaio inox, The Pink Panther orologio sembra essere un bel oggetto da collezione per i fan con 390 sterline extra da spendere. Include anche una cintura rosa secondaria con più impronte di zampe e un testo con scritto "vernice bagnata".

Sono prodotte solo 9.999 unità di questi orologi, quindi potresti voler agire abbastanza velocemente se stai cercando un accessorio a tema Pantera Rosa. Anche se sicuramente non è l'orologio più costoso che abbiamo visto o coperto, costerà comunque una cifra decente, quindi forse questo impedirà ai rivenditori di rubare tutte le azioni.

