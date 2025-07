Ora puoi ascoltare la colonna sonora di New Super Mario Bros. U Deluxe con Nintendo Music

Le app continuano a migliorare sempre di più a un ritmo sostenuto e sappiamo che i titoli di Mario sono molto interessanti per molti fan.

Classifiche UK: ancora Mario Deluxe al primo posto

21 Gennaio 2019 alle 16:59 NEWS. Scritto da Bengt Lemne

Non si assiste ad alcun cambio della guardia in cima alle classifiche di vendita del Regno Unito di questa settimana, dal momento che New Super Mario Bros. U Deluxe...