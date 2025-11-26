Ora puoi cambiare le impostazioni dei tasti Game Boy e NES sulle console Switch
La funzione era precedentemente disponibile anche sugli altri formati Nintendo per Switch Online, e ora gli ultimi rimasti sono stati affrontati.
Oggi abbiamo riferito che sono stati rilasciati nuovi giochi classici per il vostro gusto tramite il servizio in abbonamento Switch Online di Nintendo, inclusi due Game Boy e titoli NES... tra questi i ferocementi impegnativi (e divertenti) Battletoads. Tuttavia, giocare a questi giochi non è sempre stato del tutto piacevole a causa della disposizione dei pulsanti Nintendo per Switch.
Ma ora quel problema è ormai un ricordo del passato. Nintendo ha aggiornato le app sia per Game Boy che per NES, quindi puoi cambiare le impostazioni a tuo piacimento. Questo significa che ora hai l'opzione di giocare con B/A come Y/B.
Ad agosto vi abbiamo detto che Nintendo aveva già risolto questo problema per Super Nintendo, il che significa che questa opzione ora è disponibile per tutti i formati retrò Nintendo su Switch Online. Detto questo, Battletoads sarà comunque devastante, ma almeno dovrebbe dare un po' di sollievo.