Ora puoi giocare a My Hero Academia: Ultimate esclusivamente in Roblox

My Hero Academia: Ultimate, il gioco di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG) incentrato sul PvP ambientato nel mondo del popolare franchise anime My Hero Academia, è ora ufficialmente disponibile esclusivamente su Roblox. Sarà caratterizzato da più di 60 ore di contenuti principali, che potranno essere estesi all'infinito grazie agli eventi temporanei e ai personaggi e agli aggiornamenti in arrivo che Gamefam, lo studio che ha creato il gioco insieme a Crunchyroll, introdurrà progressivamente.

My Hero Academia: Ultimate è uno dei primi giochi con licenza ufficiale su Roblox e stabilisce nuovi standard per il modo in cui tali franchise anime possono essere portati in vita su piattaforme di gioco generate dagli utenti come Roblox, offrendo un franchise noto e amato in un formato multiplayer sociale per gli utenti da divertirsi insieme.

Cosa ne pensi di questa iniziativa esclusiva di Roblox? E se non vedete l'ora di vedere di più su My Hero Academia fuori dalla piattaforma, dovreste anche dare un'occhiata alle nostre impressioni dopo aver provato My Hero Academia: All's Justice alla Gamescom.