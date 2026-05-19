Ora puoi giocare le prime ore di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

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Uno degli eventi più attesi dai giocatori di quest'estate è previsto per il 18 giugno, quando The Adventures of Elliot: The Millennium Tales arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch 2. Sfruttando il potenziale della sua tecnologia proprietaria HD-2D, Square Enix si sta allontanando dai JRPG a turni per offrire un'avventura in tempo reale. Non sarebbe improbabile pensare che questa nuova IP possa essere la risposta di Square Enix a Zelda.

Ora il team vuole che iniziamo a immergerci nel mondo di Philabieldia, e ha rilasciato una demo gratuita, già disponibile sulle varie piattaforme, così potete giocare subito al prologo di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Il contenuto di questa demo è tratto dalla versione di lancio del gioco, con alcune differenze, come le limitazioni sulle aree accessibili. La buona notizia è che potrai trasferire i tuoi progressi se decidi di acquistare il gioco completo sulla stessa piattaforma su cui lo stai provando ora.

È stato anche pubblicato un trailer con nuovi gameplay, che potete guardare qui sotto. Esplorerai questa nuova IP di Square Enix quando The Adventures of Elliot: The Millennium Tales arriverà il 18 giugno?