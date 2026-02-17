Ora puoi intervenire su comando in Assassin's Creed Shadows

HQ

Può sembrare banale, ma fino ad oggi non sei mai riuscito a saltare liberamente Assassin's Creed Shadows. La funzione era legata al sistema parkour del gioco, il che significava che iniziavi una mossa parkour e i salti venivano gestiti per te. Tuttavia, Ubisoft ha cercato di risolvere questo problema e rendere il gioco più libero da muovere tramite la sua funzione Advanced Parkour, che, come parte dell'aggiornamento del titolo 1.1.8, ora permette ai giocatori di agire come meglio credono.

Le note della patch spiegano come viene incorporata questa funzione: "Con l'opzione di gioco "Advanced Parkour" attivata, il pulsante Parkour Up ora permette a Naoe e Yasuke di saltare in qualsiasi momento, rendendo il mondo un parco giochi ancora più dinamico per gli appassionati di Parkour!"

Naturalmente, questo non è tutto ciò che l'ultimo aggiornamento ha aggiunto al gioco, dato che è stato introdotto anche un dettagliato schedo delle statistiche per permetterti di vedere come tutto il tuo equipaggiamento, i tuoi perk e i tuoi equipaggiamenti lavorano insieme in armonia, il che è ideale per tutti i min-maxer delle statistiche. Altrimenti, i colpi critici dovrebbero essere più facili da notare ora, il Menu Animus ha un nuovo punto di ingresso, e allo stesso modo alcuni bug e problemi sono stati risolti.

Le note complete sono disponibili qui. E se non hai ancora giocato Assassin's Creed Shadows, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.