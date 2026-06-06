Ora puoi iscriverti al playtest pre-lancio Spirit Crossing

Spirit Crossing è riapparso su Wholesome Games Direct per darci aggiornamenti sullo stato della sua versione PC, dato che questo accogliente MMO è già disponibile su mobile. E si scopre che il gioco potrebbe essere molto vicino al lancio, dato che hanno annunciato che è stato attivato un Playtest su Steam, attraverso il quale sperano di perfezionare i dettagli finali e lanciarlo nel 2026.

Gli sviluppatori di Spry Fox l'hanno detto così: "Abbiamo iniziato a lavorare su questo gioco con l'obiettivo di far sentire il mondo un po' meno solo, e siamo entusiasti di condividerlo ora con più giocatori portandolo su PC! I giocatori possono esplorare paesaggi selvaggi e mutevoli pieni di minigiochi, partecipare ad attività cooperative o semplicemente godersi un'alba tranquilla. Man mano che i giocatori si uniscono al gioco, saranno assegnati a una Stazione di Passaggio - villaggi condivisi da decorare e fortificare insieme."

Dai un'occhiata al nuovo trailer Spirit Crossing qui sotto.