Ora puoi iscriverti alla beta di Where Winds Meet su PC e PS5 entro la fine del mese

Negli ultimi anni, abbiamo avuto un boom di sviluppi asiatici di successo che non sono necessariamente venuti dal Giappone. La Corea e la Cina stanno emergendo come nuove potenze nei videogiochi e, insieme alla qualità dei loro giochi, arrivano le loro storie e la loro cultura intrise di un pubblico occidentale desideroso di nuovi orizzonti da scoprire.

Noi di Gamereactor abbiamo scoperto durante la Gamescom 2023 un allora promettente Where Winds Meet, un gioco di ruolo d'azione open-world basato sulla cultura classica cinese e sul cinema di arti marziali Wuxia. Allora lo chiamavamo il fantasma cinese di Tsushima, ma non abbiamo avuto la possibilità di provarlo di nuovo, anche se saremo in grado di farlo presto. E anche tu.

Lo sviluppatore EverStone annuncia una beta chiusa il 24 e 25 luglio per giocare a Where Winds Meet prima del suo rilascio nel 2025. E attenzione, perché il test ti permetterà di scegliere tra le versioni PC e PlayStation 5.

Per accedervi non devi far altro che andare sul sito ufficiale (le iscrizioni sono ora aperte) e iscriverti. Lo studio farà un breve sondaggio in anticipo per scoprire i tuoi gusti di gioco e la piattaforma preferita, ma questo è tutto.

Hai intenzione di provare questo promettente Where Winds Meet alla fine del mese?