Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Dave the Diver

Ora puoi iscriverti per la pre-registrazione per Dave the Diver su iOS e Android

Portate sempre con voi tutta la magia di questo gioco indie di esplorazione subacquea e gestione di ristoranti di sushi.

DAVE THE DIVER (Europe) (PC / Mac) - Steam - Digital Key

DAVE THE DIVER (Europe) (PC / Mac) - Steam - Digital Key

From 5.78 EUR at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Dave the Diver è uno dei più grandi successi degli ultimi anni sulla scena indie, e parte di questo successo è dovuto al fatto che lo studio, Mintrocket, ha mantenuto il gioco in continua evoluzione, aggiungendo tantissimi nuovi contenuti ed essendo sempre aperto a collaborazioni con altri franchise noti del mondo dei videogiochi e del cinema. E ora, finalmente, è pronto a salpare verso un nuovo oceano: il mondo del gaming mobile.

La pre-registrazione per Dave the Diver è ora aperta sia su iOS che su Android. Sebbene il comunicato stampa che annuncia il lancio non specifichi una data, la pagina dell'Apple Store suggerisce che possiamo aspettarci il 27 agosto, il che ha perfettamente senso come anticipo per l'evento Opening Night Live alla Gamescom.

Se sei uno di quelli che non ha ancora provato Dave the Diver, o semplicemente vuoi continuare a goderti l'esperienza comodamente dal tuo smartphone, non perderti questo lancio.

Dave the Diver

Testi correlati

0
Dave the DiverScore

Dave the Diver
RECENSIONE. Scritto da Magnus Groth-Andersen

Una simulazione rilassata di una vita fatta principalmente di ruota libera e gestione di un ristorante di sushi. Cosa si può chiedere di più?



Caricamento del prossimo contenuto