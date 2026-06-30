Ora puoi iscriverti per la pre-registrazione per Dave the Diver su iOS e Android

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Dave the Diver è uno dei più grandi successi degli ultimi anni sulla scena indie, e parte di questo successo è dovuto al fatto che lo studio, Mintrocket, ha mantenuto il gioco in continua evoluzione, aggiungendo tantissimi nuovi contenuti ed essendo sempre aperto a collaborazioni con altri franchise noti del mondo dei videogiochi e del cinema. E ora, finalmente, è pronto a salpare verso un nuovo oceano: il mondo del gaming mobile.

La pre-registrazione per Dave the Diver è ora aperta sia su iOS che su Android. Sebbene il comunicato stampa che annuncia il lancio non specifichi una data, la pagina dell'Apple Store suggerisce che possiamo aspettarci il 27 agosto, il che ha perfettamente senso come anticipo per l'evento Opening Night Live alla Gamescom.

Se sei uno di quelli che non ha ancora provato Dave the Diver, o semplicemente vuoi continuare a goderti l'esperienza comodamente dal tuo smartphone, non perderti questo lancio.