Ora puoi prenotare i biglietti per il tour europeo dei concerti della colonna sonora Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 non è solo il gioco più nominato alla TGA nella storia, ma anche un forte contendente per il premio più importante dell'anno nel settore e un bestseller che ha rivitalizzato il genere JRPG per il futuro. Una delle sue principali rivendicazioni di fama, per cui ha ricevuto grandi elogi sia dalla critica che dal pubblico, è stata la colonna sonora orchestrale, ricca di cori e con molti temi epici. E ora che la musica farà un tour in gran parte dell'Europa il prossimo anno, dato che sono state annunciate le date per 'A Painted Symphony', il concerto dal vivo.

Il tour visiterà diverse capitali europee e grandi città, tra cui Berlino, Parigi, Londra, Bruxelles, tra marzo, aprile e maggio 2026. La vendita anticipata dei biglietti inizierà il 2 dicembre alle 11:00 CET sul sito ufficiale dell'evento.

Parteciperai a qualche concerto Clair Obscur: Expedition 33 A Painted Symphony il prossimo anno?