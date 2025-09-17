Ora puoi sfoggiare il tuo punteggio di apprendimento Duolingo su LinkedIn

HQ

Ieri, Duolingo ha ospitato il suo spettacolo annuale Duocon in cui ha rivelato le grandi innovazioni che aveva pianificato per la piattaforma. In generale, quest'anno è stata una faccenda piuttosto sottile con due principali novità degne di nota.

Il primo è la connessione diretta con LinkedIn, il che significa che ora puoi avere il tuo punteggio di apprendimento su Duolingo mostrato sul tuo profilo LinkedIn per dimostrare ai potenziali datori di lavoro le tue competenze linguistiche.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la migliore istruzione del mondo disponibile a tutti. Con questi aggiornamenti, stiamo facendo un altro grande passo in quella direzione", ha dichiarato Luis von Ahn, co-fondatore e CEO di Duolingo. "Che tu stia aggiungendo il tuo punteggio Duolingo al tuo profilo LinkedIn o combattendo contro una persona reale in una partita di scacchi allenata da Oscar, stiamo dimostrando che l'istruzione può essere utile, credibile e davvero divertente".

Per il resto, l'altra grande innovazione è stata un'espansione di Duolingo Chess, poiché la modalità riceverà presto una modalità giocatore contro giocatore su iOS per consentire ai fan di competere in partite in tempo reale. La modalità Chess è ora disponibile anche su Android nelle principali lingue della piattaforma, con l'intenzione di portare l'elemento PvP sulla piattaforma anche in futuro.

Ci sono state anche promesse di miglioramenti alla funzione Video Call basata sull'intelligenza artificiale di Duolingo, che ora ha supporto per l'onboarding, feedback in tempo reale, revisioni post-chiamata e uno stile che è pensato per sembrare più accessibile.

