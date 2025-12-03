Ora puoi trovare Mewtwo in Pokémon Legends: Z-A

HQ

Se hai completato il Pokédex in Pokémon Legends: Z-A e aspetti con ansia il prossimo Mega Dimension DLC del gioco quando uscirà la prossima settimana, il 10 dicembre, la buona notizia è che ora puoi riempire il tempo cacciando un leggendario appena arrivato.

Come parte di una missione secondaria aggiunta nell'ultimo aggiornamento del gioco, Mewtwo ha debuttato nel titolo. Al momento, puoi avviare il gioco e reclamare le pietre X e Y Mewtwonite tramite la funzione Mystery Gift, e dopo averlo fatto apparirà una nuova missione secondaria che ti porterà a Lysandre Cafe per approfondire Lysandre Labs e infine trovare e poter aggiungere Mewtwo alla tua squadra.

Ma questa non era tutta la notizia che The Pokémon Company aveva da condividere, poiché è stato anche rivelato che con il Mega Dimension DLC, i giocatori potranno cambiare il modo in cui la loro Lucario Mega Evolves, poiché una nuova variante Mega Lucario Z è stata rivelata. Ci viene detto che questa versione della creatura sarà in grado di scatenare mosse più velocemente che mai (estrema, velocità estrema!), rendendola ideale per battaglie brevi e vivaci.

Per quanto riguarda la descrizione di questa forma del mostro tascabile, ci viene detto quanto segue: "Il lungo pelo intorno alla testa e alla vita di Mega Lucario Z, così come la sua coda a ventaglio, rendono difficile vedere completamente i potenti movimenti di Mega Lucario Z. Nel combattimento ravvicinato, questo può disorientare visivamente gli avversari. Aree del suo corpo, come il dorso delle mani e le tibie, sono state indurite con energia d'acciaio - permettendogli di infliggere colpi potenti concentrando la forza esattamente in queste parti indurite."

Dai un'occhiata a Mega Lucario Z nel trailer qui sotto e non dimenticare di vedere Mewtwo!