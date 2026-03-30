Ora tocca all'Austria cercare di promuovere il divieto dei social media per i bambini

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Sembra esserci una tendenza crescente nel mondo. L'Australia è stata la prima a implementare un divieto sui social media per chi ha meno di 16 anni, mentre Spagna e Regno Unito stanno valutando restrizioni simili. In Asia, l'Indonesia ha approvato nuove normative che impedirebbero a chiunque abbia meno di 16 anni di utilizzare piattaforme social come TikTok, YouTube e Roblox.

E ora tocca all'Austria. Perché l'Austria è l'ultimo paese a preparare un divieto sui social media per i suoi figli, e sta andando persino oltre di altri includendo chiunque abbia meno di 14 anni.

Il governo austriaco ha rilasciato una comunicazione stampa e riportato da Engadget che è stato introdotto un catalogo completo di misure volte a proteggere i minori dai danni dei social media. Questo disegno di legge ufficiale sarà presentato entro la fine di giugno.

Il vicecancelliere e leader del Partito Socialdemocratico d'Austria, Andreas Babler, ha dichiarato che gli sforzi del governo includeranno una nuova restrizione di età, un miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica e regole chiare per le piattaforme social.

Dobbiamo ancora imparare quali regole dettagliate introdurranno i legislatori austriaci.