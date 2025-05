Orari e come guardare il GP di Monaco di F1 in diretta questo fine settimana Quest'anno, il Gran Premio di Monaco presenta alcune modifiche per renderlo più emozionante

HQ Il Gran Premio di Monaco è una delle gare di Formula 1 più famose. Sicuramente è uno dei circuiti più belli da guardare... ma non particolarmente emozionante, poiché le strade sono troppo strette per qualsiasi azione. Quest'anno, con le nuove modifiche che costringono tutti i piloti a fermarsi due volte e cambiare le gomme, potrebbe essere più divertente, soprattutto per quanto i tre piloti di testa sono vicini l'uno all'altro. Se non vuoi perderti l'azione, ecco quando puoi guardare tutte le parti del Gran Premio di Monaco 2025 che si svolgerà questo fine settimana: Orari del Gran Premio di Monaco

FP1: venerdì 23 maggio alle 12:30 BST e 13:30 CEST



FP2: venerdì 23 maggio alle 16:00 BST e 17:00 CEST



FP3: sabato 24 maggio alle 11:30 BST e 12:30 CEST



Qualifiche: sabato 24 maggio alle 15:00 BST e 16:00 CEST



Gara: domenica 25 maggio alle 14:00 BST e 15:00 CEST

Dove guardare il GP di Monaco in diretta La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento. Questo è un elenco delle trasmissioni ufficiali della Formula 1 in alcuni mercati europei, ma puoi controllare l'elenco completo su F1.com.

Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4