Orari e come guardare le partite dei play-off a eliminazione diretta della Champions League questa settimana

I turni a eliminazione diretta della UEFA Champions League iniziano questa settimana con la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta, la fase prima degli ottavi di finale, con squadre come Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Milano o Atlético de Madrid, costrette a giocare questo turno supplementare dopo aver perso palla nella fase di campionato.

Ci saranno otto partite, quattro martedì e quattro mercoledì, con la prima giornata che porterà una rivincita tra Real Madrid e Benfica, che solo due settimane fa si è conclusa con uno dei momenti più straordinari nella storia moderna della Champions League, con il Benfica qualificato grazie a un gol all'ultimo minuto contro il Real Madrid segnato dal proprio portiere.

Ecco tutte le partite di Champions League che puoi guardare questa settimana e quali canali trasmettono queste partite in tutta Europa

Partite di Champions League di questa settimana

Martedì 17 febbraio



Galatasaray vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco vs Parigi: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì, 18 febbraio



Qarabağ vs Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



La gara di ritorno del turno a eliminazione diretta si giocherà la prossima settimana, il 24 e 25 febbraio, seguita da un pareggio il 27 febbraio, con le partite degli ottavi previsti per il 10/11 e il 17/18 marzo.

Dove guardare in diretta la UEFA Champions League:



Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Croazia: HRT, Arena Sport



Cechia: TV Nova



Danimarca: Viaplay



Finlandia: MTV Oy



Francia: Canal+



Germania: DAZN, Amazon Prime, ZDF



Grecia: Cosmote TV, AlterEgo



Ungheria: RTL, Sport 1



Islanda: Syn, Viaplay



Italia: Sky, Amazon Prime



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: TV2 Norvegia



Polonia: Canal+



Portogallo: Sport TV, DAZN



Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spagna: Movistar+



Svezia: Viaplay



Turchia: TRT



Regno Unito: TNT Sports, Amazon Prime, BBC

