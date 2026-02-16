Orari e come guardare le partite dei play-off a eliminazione diretta della Champions League questa settimana
La UEFA Champions League inizia questa settimana le fasi a eliminazione diretta.
I turni a eliminazione diretta della UEFA Champions League iniziano questa settimana con la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta, la fase prima degli ottavi di finale, con squadre come Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Milano o Atlético de Madrid, costrette a giocare questo turno supplementare dopo aver perso palla nella fase di campionato.
Ci saranno otto partite, quattro martedì e quattro mercoledì, con la prima giornata che porterà una rivincita tra Real Madrid e Benfica, che solo due settimane fa si è conclusa con uno dei momenti più straordinari nella storia moderna della Champions League, con il Benfica qualificato grazie a un gol all'ultimo minuto contro il Real Madrid segnato dal proprio portiere.
Ecco tutte le partite di Champions League che puoi guardare questa settimana e quali canali trasmettono queste partite in tutta Europa
Partite di Champions League di questa settimana
Martedì 17 febbraio
- Galatasaray vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco vs Parigi: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì, 18 febbraio
- Qarabağ vs Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
La gara di ritorno del turno a eliminazione diretta si giocherà la prossima settimana, il 24 e 25 febbraio, seguita da un pareggio il 27 febbraio, con le partite degli ottavi previsti per il 10/11 e il 17/18 marzo.
Dove guardare in diretta la UEFA Champions League:
- Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Croazia: HRT, Arena Sport
- Cechia: TV Nova
- Danimarca: Viaplay
- Finlandia: MTV Oy
- Francia: Canal+
- Germania: DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungheria: RTL, Sport 1
- Islanda: Syn, Viaplay
- Italia: Sky, Amazon Prime
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Norvegia: TV2 Norvegia
- Polonia: Canal+
- Portogallo: Sport TV, DAZN
- Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spagna: Movistar+
- Svezia: Viaplay
- Turchia: TRT
- Regno Unito: TNT Sports, Amazon Prime, BBC