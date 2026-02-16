Gamereactor

Orari e come guardare le partite dei play-off a eliminazione diretta della Champions League questa settimana

La UEFA Champions League inizia questa settimana le fasi a eliminazione diretta.

I turni a eliminazione diretta della UEFA Champions League iniziano questa settimana con la gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta, la fase prima degli ottavi di finale, con squadre come Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Milano o Atlético de Madrid, costrette a giocare questo turno supplementare dopo aver perso palla nella fase di campionato.

Ci saranno otto partite, quattro martedì e quattro mercoledì, con la prima giornata che porterà una rivincita tra Real Madrid e Benfica, che solo due settimane fa si è conclusa con uno dei momenti più straordinari nella storia moderna della Champions League, con il Benfica qualificato grazie a un gol all'ultimo minuto contro il Real Madrid segnato dal proprio portiere.

Ecco tutte le partite di Champions League che puoi guardare questa settimana e quali canali trasmettono queste partite in tutta Europa

Partite di Champions League di questa settimana

Martedì 17 febbraio


  • Galatasaray vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Monaco vs Parigi: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Borussia Dortmund vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Benfica vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

Mercoledì, 18 febbraio


  • Qarabağ vs Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bodø/Glimt vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT

La gara di ritorno del turno a eliminazione diretta si giocherà la prossima settimana, il 24 e 25 febbraio, seguita da un pareggio il 27 febbraio, con le partite degli ottavi previsti per il 10/11 e il 17/18 marzo.

Dove guardare in diretta la UEFA Champions League:


  • Belgio: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet

  • Croazia: HRT, Arena Sport

  • Cechia: TV Nova

  • Danimarca: Viaplay

  • Finlandia: MTV Oy

  • Francia: Canal+

  • Germania: DAZN, Amazon Prime, ZDF

  • Grecia: Cosmote TV, AlterEgo

  • Ungheria: RTL, Sport 1

  • Islanda: Syn, Viaplay

  • Italia: Sky, Amazon Prime

  • Paesi Bassi: Ziggo Sport

  • Norvegia: TV2 Norvegia

  • Polonia: Canal+

  • Portogallo: Sport TV, DAZN

  • Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media

  • Spagna: Movistar+

  • Svezia: Viaplay

  • Turchia: TRT

  • Regno Unito: TNT Sports, Amazon Prime, BBC

