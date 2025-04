Orari e date dei quarti di finale di Europa League e Conference League Non perderti nessuna azione dei quarti di finale di Europa League e Conference League questa settimana e la prossima.

HQ Le semifinaliste di Europa League e Conference League saranno decise tra poco più di una settimana. Giovedì 10 e giovedì 17 aprile si svolgeranno i quarti di finale, con l'ordine e i gironi decisi dopo gli ottavi di finale. Se non vuoi perderti nulla di tutti i quarti di finale, puoi controllare qui gli orari di ogni partita e l'ordine, con Francoforte, Lazio, Athletic e Manchester United che hanno il vantaggio di giocare in casa al ritorno. Europa League 10 aprile (andata)

Bodø/Glimt vs Lazio (17:45 BST, 18:45 BST)



Tottenham vs Eintracht Francoforte (20:00 BST, 21:00 BST)



Rangers vs Athletic Club (20:00 BST, 21:00 BST)



Lione vs Manchester United (20:00 BST, 21:00 BST)

17 aprile (ritorno)

Eintracht Francoforte vs Tottenham (20:00 BST, 21:00 BST)



Lazio vs Bodø/Glimt (20:00 BST, 21:00 BST)



Athletic Club vs Rangers (20:00 BST, 21:00 BST)



Manchester United vs Lione (20:00 BST, 21:00 BST)

Lega della Conferenza 10 aprile (andata)

Legia Varsavia vs Chelsea (17:45 BST, 18:45 BST)



Real Betis vs Jagiellonia (21:00 CET, 20:00 nel Regno Unito)



Celje vs Fiorentina (20:00 BST, 21:00 BST)



Djurgården vs SK Rapid (20:00 BST, 21:00 BST)

17 aprile (ritorno)

Jagiellonia vs Real Betis (17:45 BST, 18:45 BST)



Fiorentina vs Celje (17:45 BST, 18:45 BST)



Chelsea vs Legia Varsavia (20:00 BST, 21:00 BST)



SK Rapid contro Djurgården (20:00 BST, 21:00 BST)

