Orbán chiede una missione UE di ispezionare i danni al gasdotto Druzhba

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha chiesto all'Unione Europea di avviare una missione di inchiesta per valutare i danni al gasdotto Druzhba in Ucraina, secondo una lettera vista da Reuters. Afferma che esperti ungheresi e slovacchi dovrebbero partecipare alla verifica dello stato del gasdotto.

Orbán suggerisce che questo potrebbe aiutare a risolvere lo stallo politico riguardo al grande prestito dell'UE all'Ucraina. L'Ungheria ha bloccato sia le nuove sanzioni contro la Russia sia il pacchetto finanziario, citando la sospensione dei flussi di petrolio attraverso il gasdotto dopo danni che Kyiv dice siano stati causati dagli attacchi russi a fine gennaio...