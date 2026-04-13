Orbán è stato estromesso dopo 16 anni mentre l'Ungheria si è rivolta all'opposizione filo-UE, una vittoria dell'Europa contro la Russia

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Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán è stato estromesso dal potere dopo 16 anni, poiché gli elettori hanno sostenuto una svolta pro-Unione Europea guidata da Péter Magyar e dal suo partito Tisza.

I risultati preliminari mostrarono l'opposizione sulla strada per una supermaggioranza parlamentare, segnando una fine drammatica del lungo governo di Orbán e aprendo la strada all'annullamento di molte delle sue riforme più controverse.

Orbán, leader di Fidesz, ha ammesso la sconfitta domenica sera dopo una campagna segnata dalla stagnazione economica e dal crescente malcontento tra gli elettori. Pur mantenendo il sostegno di alleati conservatori all'estero, incluso Donald Trump, temi interni come inflazione, sanità e salari hanno dominato le elezioni.

Avendo governato dal 2010, Orbán ha rimodellato il sistema politico ungherese attorno a quella che ha definito una "democrazia illiberale", un modello che ha suscitato forti critiche dall'Unione Europea per gli standard democratici, le libertà dei media e l'indipendenza giudiziaria.

La vittoria di Magyar segnala un potenziale rilancio nel rapporto dell'Ungheria con Bruxelles e uno spostamento di direzione politica, in particolare su questioni come la cooperazione UE e il sostegno all'Ucraina.