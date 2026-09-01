HQ

HQ

Non è poi così raro che i giochi - sia per motivi creativi che di marketing - adottino uno stile visivo specifico e d'impatto che non solo aiuta a sostenere l'universo e la narrazione del gioco, ma naturalmente ti fa anche riguardare quando scorri i trailer su YouTube.

Orbitals proviene dai debuttanti di Shapefarm, e sebbene la struttura sia un'esperienza cooperativa di risoluzione di enigmi nel miglior stile Hazelight - un formato di gioco che sta già diventando popolare in questo momento - è stata proprio la totale dedizione del gioco al suo stile artistico visivo ispirato ad Akira Toriyama a far innamorare molti di esso quasi all'istante. Ora sono felice di dire che non solo il gioco regge brillantemente dall'inizio alla fine, ma è anche una delle dichiarazioni visive più dedicate che abbia mai visto, una che fa di tutto per mostrarti quanto siano fedeli al loro universo estetico.

Quindi partiamo da qui. Lo stile manga altamente caricaturale, espressivo e distintivo di Toriyama ha viaggiato per il mondo, e Dragon Ball è il prodotto chiave della cultura pop che la maggior parte delle persone associa al leggendario artista e narratore. Non devi giocare aOrbitals lungo prima che l'ovvio omaggio di Shapefarm a Toriyama si faccia sentire, ma la struttura visiva e uditiva del gioco è molto, molto più di questo. Ogni singolo momento di Orbitals è progettato intenzionalmente per evocare questa associazione, da un tema orecchiabile preso direttamente dalla scena pop giapponese degli anni '80 a uno spesso strato di stile extra in tutte le cutscene. Orbitals è tra le esperienze visive di gioco più nitide, dedicate e selvagge che abbia visto negli ultimi anni, e non ha nulla a che fare con i tipici standard di qualità che fissamo per produzioni AAA costose. È puramente una questione di personaggi, che tu stia guardando Maki e Omura che si scontrano con l'effetto esplosivo che ne deriva, i piccoli anelli di fumo intorno ai gas di scarico dell'astronave o i tanti tratti facciali distintivi del cast di supporto. Orbitals è un piacere da ascoltare e da guardare.

Annuncio pubblicitario:

C'è anche un gioco nascosto dietro questa struttura visiva distintiva e meravigliosa, e fortunatamente Shapefarm ha scelto di prendere ispirazione esattamente dalle fonti giuste. A prima vista, si possono vedere molte influenze dai giochi co-op di Hazelight come A Way Out, It Takes Two e Split Fiction. C'è la divisione verticale tra i due giocatori, i compiti appositamente progettati che richiedono l'uso di strumenti distinti per permettere all'altro giocatore di progredire, e la dinamica di amici tra i personaggi, che fa avanzare la trama. Sì, l'ispirazione è chiara, ma prima che Hazelight si concentrasse su questa esperienza di gioco distintiva, non era esattamente che fossimo sommersi da quel tipo di giochi, quindi pensiamo sia naturale che il loro successo abbia generato progetti che cercano anch'essi di capitalizzare una chiara "domanda" sul mercato.

Questo legame piuttosto diretto tra ispirazione e prodotto significa anche che, meccanicamente parlando, hai già un'idea abbastanza chiara di cosa sia Orbitals e di cosa possa fare. Giochi nei panni di Maki e Omura - scegli una di ciascuna - e insieme dovete esplorare lo spazio, attraccare alle stazioni spaziali e dimostrare il vostro valore come "Orbitals ". Inizi dalla tranquilla e un po' trasandata stazione spaziale, da dove parti con la tua fidata astronave, che ha ruoli distinti sia per Maki che per Omura. Per prima cosa, però, devi uscire dalla camera d'aria e volare verso l'astronave, un'azione che ripeterai più e più volte. L'intera astronave è anche renderizzata con un interno, e qui hai le tue stanze, piccoli mini-giochi e molto, molto altro, nel caso tu abbia bisogno di un po' di tempo libero tra una missione e l'altra. Uno di voi vola, l'altro spara, e poi si tratta semplicemente di navigare fino al punto successivo, da dove completerai i compiti a piedi.

È tutto incredibilmente tattile e nel modo migliore possibile. Orbitals capisce che un po' di attrito aiuta a creare coinvolgimento e immersione, e introducendo una serie di "passaggi" distinti tra te e il tuo obiettivo, risulta anche più autentico. E certamente non guasta che sia così bello ed espressivo da guardare allo stesso tempo, vero?

Annuncio pubblicitario:

Poi c'è la narrazione. Sì, come ho scritto più volte qui, Orbitals ha uno spesso strato di stile che mantiene il sorriso sul volto del giocatore dall'inizio alla fine, ma questo non significa necessariamente che il gioco abbia una storia ben raccontata. Ad essere onesti, anche se il gioco stabilisce un legame solido tra i protagonisti molto presto, è piuttosto vago che tipo di mondo sia effettivamente e quale sia il tuo ruolo al suo interno. Io e il mio partner non avevamo davvero idea del perché stessimo facendo quello che stavamo facendo all'inizio; qualcosa a che vedere con l'attraversare qualche tipo di confine spaziale per raccogliere risorse migliori? In ogni caso, i dialoghi e l'amicizia tra Maki e Omura sono gli aspetti più importanti, ed è qui che Orbitals dà la profondità cruciale. Ma questo non è esattamente un mondo interessante e vasto.

Anche se la fisica è un po' più "fluttuante" - il che può portare a movimenti inaspettati qua e là - Orbitals è in buone condizioni per tutta la durata. Proprio come Split Fiction, il gioco non si sofferma mai troppo su un espediente e utilizza aree tematiche chiaramente definite per assicurarsi che tu stia sempre provando qualcosa di nuovo o facendo qualcosa di nuovo con strumenti esistenti. Detto ciò, vale la pena notare che mentre Maki e Omura portano con sé una piccola manciata di "strumenti" in missione, la loro produzione - e i risultati - variano notevolmente. Questo significa che Orbitals raramente diventa davvero noioso, ma significa anche che il valore di intrattenimento in una certa area non è così costante. Fortunatamente, il gioco mantiene un po' più di struttura rispetto a Split Fiction, e probabilmente somiglia di più a It Takes Two nella sua struttura di base; E anche se l'ambientazione rimane la stessa, è così affascinante visivamente che non importa.

Sembra tutto molto bello, vero? Lo è davvero, ed è sorprendente che Shapefarm sia arrivato fin qui fin dall'inizio. Orbitals ' è strettamente legata all'estetica, e va bene così. Fortunatamente, lo studio ha progettato una serie di enigmi solidi, una serie di meccaniche soddisfacenti e un design dei livelli versatile, che lo mantengono divertente fino alla fine. Avrei voluto vedere un po' più di impegno nella narrazione generale, ma abbiamo sorriso per tutto il tempo, e questo è dire molto.