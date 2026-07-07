Orbitals ' cast vocale confermato
Kepler ha confermato a Gamereactor il cast di doppiatori che presterà il loro talento alla nuova avventura a doppio percorso di Shapefarm con un'atmosfera retrò da anime.
Orbitals - Switch 2
L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di provare Orbitals in cooperativa, e le nostre impressioni sono ora disponibili sulla homepage di Gamereactor. Da loro puoi scoprire molto di più su come si gioca questa avventura spaziale a due giocatori, così come sulle storie dei personaggi e sull'inizio della storia.
A tal proposito, quando è stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct che Orbitals arriverà su Switch 2 il 3 settembre, sono state rivelate anche alcune delle versioni doppiate del gioco in varie lingue - ottime notizie in un momento in cui la concorrenza dell'IA lascia sempre più videogiochi senza doppiaggi locali.
Qui sotto c'è il cast vocale di Orbitals.
Inglese
- Maki: Rebecca Wang
- Omura: Stephen Fu
- Togen: Jonathan Ha
- Kinakoko: Cassie Ewulu
- Jaga: Brent Mukai
Giapponese
- Maki: Risa Kageyama
- Omura: Ryota Ousaka
- Togen: Masaaki Mizunaka
- Kinakoko: Mayumi Oda
- Jaga: Tatsuya Kobayashi
Abbiamo anche incluso le nostre esclusive anteprime di gameplay, che abbiamo girato negli uffici di Nintendo Spain; di questo modo, è localizzato in spagnolo, anche se questo non sminuisce la bellezza del gioco.