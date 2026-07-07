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Orbitals ' cast vocale confermato

Kepler ha confermato a Gamereactor il cast di doppiatori che presterà il loro talento alla nuova avventura a doppio percorso di Shapefarm con un'atmosfera retrò da anime.

Orbitals - Switch 2

Orbitals - Switch 2

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L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di provare Orbitals in cooperativa, e le nostre impressioni sono ora disponibili sulla homepage di Gamereactor. Da loro puoi scoprire molto di più su come si gioca questa avventura spaziale a due giocatori, così come sulle storie dei personaggi e sull'inizio della storia.

A tal proposito, quando è stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct che Orbitals arriverà su Switch 2 il 3 settembre, sono state rivelate anche alcune delle versioni doppiate del gioco in varie lingue - ottime notizie in un momento in cui la concorrenza dell'IA lascia sempre più videogiochi senza doppiaggi locali.

Qui sotto c'è il cast vocale di Orbitals.

Inglese


  • Maki: Rebecca Wang

  • Omura: Stephen Fu

  • Togen: Jonathan Ha

  • Kinakoko: Cassie Ewulu

  • Jaga: Brent Mukai

Giapponese


  • Maki: Risa Kageyama

  • Omura: Ryota Ousaka

  • Togen: Masaaki Mizunaka

  • Kinakoko: Mayumi Oda

  • Jaga: Tatsuya Kobayashi

Abbiamo anche incluso le nostre esclusive anteprime di gameplay, che abbiamo girato negli uffici di Nintendo Spain; di questo modo, è localizzato in spagnolo, anche se questo non sminuisce la bellezza del gioco.

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NEWS. Scritto da David Caballero

Kepler ha confermato a Gamereactor il cast di doppiatori che presterà il loro talento alla nuova avventura a doppio percorso di Shapefarm con un'atmosfera retrò da anime.



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