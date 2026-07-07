Orbitals ' cast vocale confermato

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L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di provare Orbitals in cooperativa, e le nostre impressioni sono ora disponibili sulla homepage di Gamereactor. Da loro puoi scoprire molto di più su come si gioca questa avventura spaziale a due giocatori, così come sulle storie dei personaggi e sull'inizio della storia.

A tal proposito, quando è stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct che Orbitals arriverà su Switch 2 il 3 settembre, sono state rivelate anche alcune delle versioni doppiate del gioco in varie lingue - ottime notizie in un momento in cui la concorrenza dell'IA lascia sempre più videogiochi senza doppiaggi locali.

Qui sotto c'è il cast vocale di Orbitals.

Inglese



Maki : Rebecca Wang

: Rebecca Wang

Omura : Stephen Fu

: Stephen Fu

Togen : Jonathan Ha

: Jonathan Ha

Kinakoko: Cassie Ewulu

Cassie Ewulu

Jaga: Brent Mukai



Giapponese



Maki : Risa Kageyama

: Risa Kageyama

Omura : Ryota Ousaka

: Ryota Ousaka

Togen : Masaaki Mizunaka

: Masaaki Mizunaka

Kinakoko : Mayumi Oda

: Mayumi Oda

Jaga: Tatsuya Kobayashi



Abbiamo anche incluso le nostre esclusive anteprime di gameplay, che abbiamo girato negli uffici di Nintendo Spain; di questo modo, è localizzato in spagnolo, anche se questo non sminuisce la bellezza del gioco.