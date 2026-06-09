Orbitals decollerà il 3 settembre

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Orbitals, il nuovo gioco cooperativo di Shapefarm e Kepler Interactive, ha già avuto la data di uscita. Per chiunque pensasse di avere una pausa in qualsiasi momento di settembre, abbiamo brutte notizie, dato che uscirà il 3.

Con una grafica elegante ispirata agli anime, Orbitals è ambientato in un mondo galattico retrò, dove dovrai usare gadget futuristici per tenere la tua nave a galla tra le stelle ed esplorare stazioni spaziali abbandonate piene di enigmi e altro ancora da scoprire.

Con Hazelight che si mantiene come forza dominante nelle esperienze puramente cooperative per due giocatori, dovremo vedere se Shapefarm riuscirà a tentare il re, offrendo un grande gioco che si distingua nello spazio saturo di settembre 2026.