Order of the Sinking Star annuncia la versione Switch 2 in arrivo più avanti quest'anno

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Order of the Sinking Star arriva su Nintendo Switch 2. Il gioco fantasy puzzle adventure di Braid e The Witness, creatore di Braid e The Witness, Jonathan Blow, è stato annunciato ai The Game Awards dello scorso anno, offrendoci uno sguardo all'ultimo progetto del leggendario designer con il suo team di Thekla Inc. All'epoca, si è semplicemente guadagnata una pagina nello Steam Store, che almeno ci informava che sarebbe arrivato su PC.

Ora sappiamo che uscirà anche per Nintendo Switch 2 entro la fine di quest'anno. Con più di 1000 enigmi da risolvere, Order of the Sinking Star sembra che si adatterà bene alla nuova console di Nintendo, dato che potrai prendere in mano il gioco ogni volta che ti viene l'ispirazione. "Il gioco è enorme e ha moltissimi enigmi, quindi la portabilità di Switch 2 è davvero piacevole qui; puoi semplicemente prenderlo e giocarci a brevi sessioni o immergerti davvero a lungo," Jonathan Blow ha spiegato in un comunicato stampa.

"Da quando è stato annunciato [Switch 2], non vedevamo l'ora di portare uno dei nostri giochi sulla piattaforma. Con le caratteristiche impressionanti di Switch 2, inclusi i riprendi istantaneo, crediamo che la renda la casa perfetta per questa innovativa avventura di enigmi realizzata dall'incredibile team di Thekla, Inc," ha dichiarato Yoon Im, CEO di Arc Games.

Dai un'occhiata al nuovo trailer che ti offre una panoramica fresca di Order of the Sinking Star qui sotto, e se vuoi una conversazione più approfondita sul gioco, dai un'occhiata alla nostra conversazione con Jonathan Blow qui.