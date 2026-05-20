Order of the Sinking Star avranno tre finali di gioco da scoprire ai giocatori

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Con più di 1000 enigmi da risolvere per i giocatori in Order of the Sinking Star, il veterano dei giochi indie Jonathan Blow sapeva che poteva esserci un problema nel far sì che tutti risolvessero tutto per far scorrere i titoli di coda. Perciò, il gioco ha molteplici "finali", tutti i quali possono soddisfarti se decidi di averne abbastanza di enigmi magici.

"Quando ci siamo resi conto che il gioco stava diventando importante, è emerso questo problema. Non puoi aspettarti che tutti si impegnino a fare questo gioco gigante; esiste una cosa come il semplice divertimento a giocare a un gioco di dimensioni ragionevoli e quindi abbiamo strutturato il gioco in modo da poter essere il più accomodanti possibile a questo," ha spiegato Blow in una recente intervista con noi.

"Ci sono tre finali essenzialmente, sono tutti buoni finali quindi non è che non ne prendi uno brutto e poi devi impegnarti di più per averne uno buono... C'è un primo end game in cui, una volta arrivato a quello, puoi considerarti ragionevolmente soddisfatto di aver completato il gioco, ma per chi vuole giocare di più, approfondire e andare oltre, lasciamo un modo per farlo e per trovare il resto del gioco," ha continuato.

Per Blow, il trucco era assicurarsi che le persone non si sentissero escluse se decidevano di non continuare il gioco dopo il primo finale, e allo stesso tempo assicurarsi che ci fosse abbastanza motivo per gli altri giocatori di continuare a risolvere enigmi se non erano ancora pronti a lasciare Order of the Sinking Star.

"Non basta semplicemente mettere i finali, ma devi sentire di aver davvero finito il gioco dal primo finale e non pensare 'oh, ti abbiamo lasciato vincere dopo aver giocato una parte degli enigmi.' Perché è meno soddisfacente, quindi parte del trucco è tenere nascosta la parte estesa del gioco, così non ti viene chiesto di giocare finché non ci arrivi," ha detto.

Poiché Order of the Sinking Star uscirà più avanti quest'anno, dovremo aspettare un po' per vedere con i nostri occhi se tutti i finali del gioco saranno soddisfacenti, ma è chiaro che Blow e il suo team hanno fatto lo sforzo di rendere il gioco coinvolgente ovunque tu decida di lasciarlo.