Order of the Sinking Star riceve un nuovo trailer panoramico che enfatizza la sua uscita per PS5

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Quando abbiamo intervistato Jonathan Blow per Order of the Sinking Star, ha detto che, sebbene il gioco avesse il potenziale per un sequel, non era sicuro di voler fare qualcosa del genere proprio per quanto tempo ci voleva realizzare. Dopo aver visto l'ultimo trailer di Order of the Sinking Star, è facile capire il punto di vista di Blow, dato che il suo gioco di puzzle è stato realizzato da 10 anni.

Il gioco è finalmente previsto per l'uscita di quest'anno su PC, Nintendo Switch 2 e PS5, dato che l'ultimo trailer ha confermato che il titolo arriverà sulla piattaforma Sony. Non c'è ancora una data di uscita fissa, ma Blow è fiducioso che il gioco uscirà più avanti quest'anno. Con oltre 1000 enigmi da risolvere, mondi diversi da esplorare e finali da trovare, Order of the Sinking Star sembra davvero un gioco in cui ci perderemo.

Nel trailer qui sotto, Blow ci porta attraverso molte delle meccaniche che definiscono Order of the Sinking Star, incluso il modo in cui funzionano gli enigmi e i mondi. Una serie di mondi è definita da una meccanica chiave, di solito. Ma, quando arrivi al punto in cui due strade e mondi si scontrano, potresti dover gestire due meccaniche contemporaneamente. Blow usa l'esempio degli specchi che entrano negli enigmi più incentrati sugli eroi. Dai un'occhiata tu qui sotto: